«Это бред полнейший». Руководитель РЖД опроверг дебош Кокорина и Мамаева в «Сапсане»

Заместитель начальника дирекции скоростного сообщения «РЖД» Алексей Ильиных опроверг информацию о хулиганском поведении Александра Кокорина и Павла Мамаева в «Сапсане» Санкт-Петербург – Москва.

«Бред это полнейший. Я не знаю, почему кто-то мелет что попало. Есть у нас человек специальный. Он все скажет, уже пресс-релиз подготовлен», – сказал Ильин в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Mash сообщил, что футболисты арендовали вагон скоростного поезда, в котором громили мебель, швыряли посуду, выпили весь алкоголь и приставали к проводницам.

На футболистов завели уголовное дело по факту избиения чиновника Минпромторга и водителя Первого канала.

До драк Кокорин и Мамаев разнесли вагон «Сапсана». И пели Gangnam Style во время стычки с Паком

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