Getty Images

«Это бред полнейший». Руководитель РЖД опроверг дебош Кокорина и Мамаева в «Сапсане»

«Это бред полнейший». Руководитель РЖД опроверг дебош Кокорина и Мамаева в «Сапсане»
Eurosport

19 мин. назад

В стиле Карпина.

Заместитель начальника дирекции скоростного сообщения «РЖД» Алексей Ильиных опроверг информацию о хулиганском поведении Александра Кокорина и Павла Мамаева в «Сапсане» Санкт-Петербург – Москва.

«Бред это полнейший. Я не знаю, почему кто-то мелет что попало. Есть у нас человек специальный. Он все скажет, уже пресс-релиз подготовлен», – сказал Ильин в эфире радио «Комсомольская правда».

  • Ранее Mash сообщил, что футболисты арендовали вагон скоростного поезда, в котором громили мебель, швыряли посуду, выпили весь алкоголь и приставали к проводницам.
  • На футболистов завели уголовное дело по факту избиения чиновника Минпромторга и водителя Первого канала.

До драк Кокорин и Мамаев разнесли вагон «Сапсана». И пели Gangnam Style во время стычки с Паком

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

03:13
Популярные видео
Кейн, Тэйвз и ребята «Чикаго» накидали «Торонто» 6 шайб. Для победы этого не хватило
1 168 просмотровВчера в 09:34
Бучневич и Свечников забросили 2 шайбы из 13 в лютой бойне «Каролины» и «Рейнджерс»
 606 просмотровВчера в 12:41
А еще вам может понравиться