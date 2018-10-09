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«Это бред полнейший». Руководитель РЖД опроверг дебош Кокорина и Мамаева в «Сапсане»
В стиле Карпина.
Заместитель начальника дирекции скоростного сообщения «РЖД» Алексей Ильиных опроверг информацию о хулиганском поведении Александра Кокорина и Павла Мамаева в «Сапсане» Санкт-Петербург – Москва.
«Бред это полнейший. Я не знаю, почему кто-то мелет что попало. Есть у нас человек специальный. Он все скажет, уже пресс-релиз подготовлен», – сказал Ильин в эфире радио «Комсомольская правда».
- Ранее Mash сообщил, что футболисты арендовали вагон скоростного поезда, в котором громили мебель, швыряли посуду, выпили весь алкоголь и приставали к проводницам.
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