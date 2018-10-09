Instagram

Брат Александра Кокорина, участвовавший в избиении чиновника, 60 раз нарушил ПДД с начала года

Брат Кокорина, участвовавший в избиении чиновника, 60 раз нарушил ПДД с начала года
Eurosport

1 час назад

Парень усиленно шел к успеху.

Брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл часто нарушает правила дорожного движения.

В его распоряжении находится Mercedes-Benz AMG E 63 S с четырехлитровым двигателем мощностью 612 лошадиных сил. С начала 2018 года брату футболиста выписали более 60 взысканий на сумму 119,3 тысяч рублей. Кирилл из них не оплатил 32,5 тысячи рублей. Большинство взысканий выписано за превышение скорости. Кроме того, Кокорина-младшего оштрафовали за незаконную тонировку, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил перевозки детей, непредоставление пешеходам преимущества в движении, сообщает радио «Говорит Москва».

  • Цена автомобиля начинается от 10 млн. рублей.
  • На футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завели уголовное дело по факту избиения чиновника Минпромторга и водителя Первого канала.
  • В драке участвовал и брат форварда «Зенита».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

03:13
Популярные видео
Кейн, Тэйвз и ребята «Чикаго» накидали «Торонто» 6 шайб. Для победы этого не хватило
1 183 просмотровВчера в 09:34
Бучневич и Свечников забросили 2 шайбы из 13 в лютой бойне «Каролины» и «Рейнджерс»
 614 просмотровВчера в 12:41
А еще вам может понравиться