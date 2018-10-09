Избитый Кокориным и Мамаевым водитель: «Потерял много крови, она аж хлестала из ушей»

Водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал о подробностях его избиения футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Машина «Мерседес» была припаркована на 2-ой Брестской улице. Я ожидал Ольгу Викторовну, она была на съемках. Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться: «Не выйду – и точка!»

Подошел какой-то парень, примерно через 40 секунд-минуту, открыл дверь и забрал ее. Я уже хотел отъезжать, как услышал звук – стук об машину, как-будто что-то разбилось. Разумеется, вышел посмотреть, что кинули в машину. Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было – я же на работе. А потом они избили меня.

Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтобы не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверное, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.

Честно признаюсь, я плохо соображал. Сел в машину, отъехал со 2-ой Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторились. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию.

Мне диагностировали черепно–мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она аж хлестала из ушей. Вся одежда пропитана кровью. В машине установлен глонассовский видеорегистратор, и мотор был заведен, поэтому видеорегистратор должен был работать. Вероятно, на нем отобразилось начало потасовки. Но по фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева», – цитирует Соловчука «МК».

В тот же день футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На Кокорина и Мамаева заведено уголовное дело.

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