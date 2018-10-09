Жириновский: «Пусть Кокорин и Мамаев поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказание Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за избиение чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

«В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева не нужно сажать в тюрьму. Так мы просто потеряем хороших игроков, а наказание для них должно быть нестандартным. Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол. Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется», – написал Жириновский в телеграм-канале.

На Кокорина и Мамаева заведено уголовное дело.

Им грозит до восьми лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

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