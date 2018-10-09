Ректор Финансового университета – о брате Кокорина: «Его отчислили за подделку медицинской справки»

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров рассказал, почему брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл ушел из ВУЗа.

«У нас не могут учиться такие студенты. Было такое чудо. Он был зачислен на платной основе 4 августа 2017 года на факультет государственного управления и финансового контроля. Он получил 18 декабря 2017 года выговор за пропуски занятий без уважительных причин. А 21 февраля 2018 года его отчислили из университета за академическую неуспеваемость и подделку документов: принес поддельную медицинскую справку.

Общее количество баллов было 165. На платном 165 – это минимальное было как раз. За время учебы получил четыре «двойки», три «тройки», два незачета и восемь раз не явился на экзамен», – цитирует Эскиндарова радио «Комсомольская правда».

Брат форварда «Зенита» участвовал в избиении чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

С начала 2018 года он н 60 раз нарушил ПДД.

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