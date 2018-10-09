Александру Кокорину и Павлу Мамаеву просто не повезло. Они напали не на тех, им не отделаться

В мае 2018 года некто Андрей Измайлов сфотографировал футболистов «Локомотива» в компании кальяна и затегал их в сторис, за что, по его же словам, моментально получил в жбан от Дмитрия Тарасова. Андрей выступал на ТВ, рассказывал о ситуации всем подряд, но через несколько дней подозрительно исчез из медиаполя. Пострадавшего уличили в сфабрикованном обвинении: полиция не обнаружила доказательств. Измайлов не отвечал на претензии и удалился из соцсетей.

По стечению обстоятельств, камеры в том заведении не работали на запись – люди поверили в версию Тарасова («Меня там не было»), конфликт растворился. Верить в легенду Измайлова или нет – ваше личное дело, но она была идеально замята на всех уровнях. Все, что осталось от скандала – фото Миранчука на фоне кальяна.

Русские футболисты всегда дерзили, но всегда отделывались. Просто потому что могли себе позволить. В мае Игорь Денисов в главном интервью десятилетия признался, что в 2010 году отлупил автоинструктора в Санкт-Петербурге. «Зенит» тогда заступился за воспитанника – заявление не дошло до полиции. Годом спустя пьяный Алексей Ионов угрожал гаишникам, а в 2013-м Фернандо Риксен в автобиографии вспомнил, как Андрей Аршавин по-хамски наезжал на патрульных еще при Дике Адвокате.

Это лишь те истории, которые дошли до нас. А сколько их было еще.

Мы бы и не узнали про крестовый поход Кокорина и Мамаева, если бы их жертвами не оказались важные чиновники из столицы. Футболисты слишком долго играли в регионах и забыли, что в Москве шанс нарваться на человека с более равными правами, чем у тебя, ну слишком велик. Это не разборки с провиницальными полисменами. Это другой уровень.

Обратите внимание, что первой всплыла не история из «Сапсана», которая произошла (хотя не факт, что произошла) еще воскресным вечером. Не байки из стрип-клуба и даже не последовавшая жесть с автостоянки. Жертвы не торопились выдвигать обвинения. Первой всплыла история про господина Пака и господина Гайсина, хотя по хронологии она – последняя в московском трипе Кокорина и Мамаева, а водитель Первого канала оказался в больнице раньше, чем гости кофейни.

С точки зрения УК РФ избиение чиновников ничем не отличается от избиения Денисовым учителя по вождению. Но с точки зрения социального статуса пострадавших – это совсем другое дело. Юристы и агенты футболистов проиграли войну за видеодоказательство, а это ключевой инструмент в борьбе за общественное мнение.

Теперь Кокорина и Мамаева уважают только малолетные подписчики пабликов АУЕ. В лучшем случае футболистов ждет условное наказание, конец карьеры и белый билет для российских клубов. В худшем случае – реальный срок. Причем самый плохой сценарий пока кажется самым очевидным: в российской иерархии каста чиновников располагается явно выше касты футболистов.

Все, что полилось в медиа после драки в кафе – эффект домино, который чем-то напоминает движение #MeToo против Харви Вайнштейна. Как только защищенные смельчаки выступили с криками про домогательства и изнасилования, молчавшие научились говорить и вспомнили все грехи с момента сотворения мира. Не удивляйтесь, если историй про Кокорина и Мамаева скоро станет еще больше: в русском футболе наступает время признаний. И даже если история с кутежом в поезде – фейк, это лишь доказывает, насколько сильно влипли разбойники: их гасят все и по полной.

Кокорину и Мамаеву светит тюрьма за избиения. Что случилось?

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