«Ты что, *****?! Езжай обратно в Дагестан». Чакветадзе рассказала историю про Аршавина и Жиркова

Экс-пятая ракетка мира и комментатор Eurosport Анна Чакветадзе рассказала историю про бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина.

«Было это давно. Аршавин и его бывавшая жена в одном из известных московских заведений послали матом девушку, которая не уступила им место в гардеробе: «Ты что, *****?! Езжай обратно к себе в Дагестан», – кричали они. Рядом стоял Жирков. Улыбался», – написала Чакветадзе в твиттере.

Аршавин сейчас играет за казахстанский «Кайрат».

Жирков выступает за «Зенит».

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