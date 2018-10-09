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«Ты что, *****?! Езжай обратно в Дагестан». Чакветадзе рассказала историю про Аршавина и Жиркова

«Ты что, *****?! Езжай обратно в Дагестан». Чакветадзе рассказала историю про Аршавина и Жиркова
Eurosport

50 мин. назад

День огненных историй.

Экс-пятая ракетка мира и комментатор Eurosport Анна Чакветадзе рассказала историю про бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина.

«Было это давно. Аршавин и его бывавшая жена в одном из известных московских заведений послали матом девушку, которая не уступила им место в гардеробе: «Ты что, *****?! Езжай обратно к себе в Дагестан», – кричали они. Рядом стоял Жирков. Улыбался», – написала Чакветадзе в твиттере.

  • Аршавин сейчас играет за казахстанский «Кайрат».
  • Жирков выступает за «Зенит».

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