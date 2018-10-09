Джефф Монсон: «В Америке Кокорина и Мамаева сразу же бы арестовали»

Боец ММА и депутат красногорской Думы Джефф Монсон прокомментировал избиение футболистами Александра Кокорина и Павла Мамаева двух человек.

«Все должны в одинаковой мере отвечать перед законом. Люди выбрали представителей власти, они должны защищать их интересы в одинаковой мере. То, что ты футболист или другое публичное лицо, не делает тебя особенным и не дает привилегий.

Наказание Кокорину и Мамаеву должно последовать такое же, как и любым другим хулиганам. Разрыв контракта с футболистами – это самая большая санкция, которая может последовать. Приговор к лишению свободы на неделю – да, это повлияет на них, но это временная мера. Разрыв контракта с клубом означает, что они не получат денег, это еще сильнее скажется на их имидже. Более серьезной санкции придумать невозможно.

Что, если бы такое произошло в Америке? Их сразу же бы арестовали. Такое уже происходило со многими знаменитостями, когда они появлялись на первых страницах новостей. Люди так удивлены происходящим, но неужели они не понимают, что спортсмены – такие же люди? Они тоже злятся, выходят из-за себя», – цитирует Монсона Sport24.

На Кокорина и Мамаева заведено уголовное дело.

Им грозит до восьми лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

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