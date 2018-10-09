«Краснодар» обратился в РФС с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым

Руководство «Краснодара» обратилось в Палату по разрешению споров РФС с заявлением о расторжении контракта с полузащитником команды Павлом Мамаевым.

«В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней. Скорее всего, по данному делу мы соберемся раньше. От «Зенита» на данный момент подобных заявлений не поступало», – цитирует главу Палаты Виктора Березова «Р-Спорт».

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