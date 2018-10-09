From Official Website

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Eurosport

21 мин. назад

Вот и возмездие подъехало.

Руководство «Краснодара» обратилось в Палату по разрешению споров РФС с заявлением о расторжении контракта с полузащитником команды Павлом Мамаевым.

«В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней. Скорее всего, по данному делу мы соберемся раньше. От «Зенита» на данный момент подобных заявлений не поступало», – цитирует главу Палаты Виктора Березова «Р-Спорт».

  • На Кокорина и Мамаева заведено уголовное дело. Футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
  • Им грозит до восьми лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

Кокорину и Мамаеву просто не повезло. Они напали не на тех, им не отделаться

Самые важные фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

03:13
Популярные видео
Кейн, Тэйвз и ребята «Чикаго» накидали «Торонто» 6 шайб. Для победы этого не хватило
1 205 просмотровВчера в 09:34
Бучневич и Свечников забросили 2 шайбы из 13 в лютой бойне «Каролины» и «Рейнджерс»
 631 просмотровВчера в 12:41
А еще вам может понравиться