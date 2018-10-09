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Mash: Александр Кокорин и Павел Мамаев не приехали в полицию и прислали вместо себя адвоката

Mash: Кокорин и Мамаев не приехали в полицию и прислали вместо себя адвоката
Eurosport

9 мин. назад

Ребята хитрят.

Вечером 9 октября в полиции начался допрос участников избиения футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

В разные городские отделения прибыли все фигуранты дела вместе с адвокатами. А вот полузащитник «Краснодара» и форвард «Зенита» с братом не приехали, прислав адвоката Александра Добровинского. В полиции считают, что это сделано ради того, чтобы успеть вывести из организма следы алкоголя или других веществ. Футболисты приедут на допрос 10 октября, сообщает телеграм-канал Mash.

  • На Кокорина и Мамаева заведено уголовное дело. Футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
  • Им грозит до восьми лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

Кокорину и Мамаеву просто не повезло. Они напали не на тех, им не отделаться

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