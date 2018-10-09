Первый тренер Александра Кокорина Валерий Стаферов: «Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом»

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал скандал c участием игрока.

«Кокорин сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, все равно будут относиться к ним как к своим детям. Вот и у меня так же. Мне очень обидно. Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что все так получилось.

Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом. А вообще, хочу вам другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в «Динамо». Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?! Он был увлеченным, влюбленным в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это все, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг. Да и сейчас я видел, какие усилия Кокорин прилагал для того, чтобы восстановиться от травмы колена и вновь выйти на свой уровень, как работал. Вернулся, и сразу же эта история. Сложно что-то сказать», – цитирует тренера «Чемпионат».

На Кокорина и Павла Мамаева заведено уголовное дело. Футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Им грозит до восьми лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

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