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«Крылатая символика свойственна сексуальным меньшинствам». Эксперт по тюремным наколкам – о Мамаеве

«Крылатая символика свойственна сексуальным меньшинствам». Эксперт по тюремным наколкам – о Мамаеве
Eurosport

34 мин. назад

Если Павел попадет за решетку, у него будут проблемы.

Специалист по тюремным наколкам Николай Егоров рассказал, как в тюрьме могут воспринять татуировки полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Если все же мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со «словарем тату», то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью. Но вообще вся «крылатая» символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь, сексуальным меньшинствам, поэтому с ней нужно быть аккуратнее.

Придется ли отвечать за все эти «красоты» на теле в тюрьме – вопрос открытый», – цитирует специалиста «МК». Егоров добавил, что тату Мамаева ему кажутся бессистемными.

  • На Александра Кокорина и Павла Мамаева заведено уголовное дело. Футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
  • Им грозит до восьми лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

(Фото: инстаграм @mamaev_fans)

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