«Они предали свою профессию». Коуч «Локо» Юрий Семин прошелся по Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал оценку инциденту с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол – это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию», – написал Семин в инстаграме.

На Кокорина и Мамаева заведено уголовное дело. Футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Им грозит до восьми лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

Кокорину и Мамаеву просто не повезло. Они напали не на тех, им не отделаться

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