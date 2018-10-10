Зе Луиш и его русская девушка показали горячейший танец – от него сводит челюсть и закипает кровь

Нападающий «Спартака» Зе Луиш полностью обжился в России – он встречается с девушкой по имени Алеся, и в их паре чувствуется абсолютное взаимопонимание.

Алеся – танцовщица и хореограф, основательница собственной студии. Неудивительно, что она отлично двигается – как по жизни (закрутила роман с известным футболистом), так и в горячем дэнсинге с новым партнером (пара начала встречаться в январе 2018 года).

Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года.

В чемпионате России-2018/19 страйкер сборной Кабо-Верде провел девять матчей, забил три мяча и отдал один ассист.

Форвард «Спартака» Зе Луиш: «Поначалу в России я плакал ночами»

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