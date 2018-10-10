«Может, разведемся?» Харламов и Батрутдинов записали скетч, посвященный Кокорину и Мамаеву

Российские комики Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов записали скетч, посвященный скандалу вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По сюжету Кокорин и Мамаев, сидя в кофейне, жалуются на то, что их стали забывать – герои ищут способ вернуть популярность и перебирают различные варианты: отравить кого-нибудь в Англии, побить Конора Макгрегора, развестись и т. д.

«Видишь мужик сидит? Давай я ему стулом ******* [ударю], а там разберемся», – находит гениальное решение Кокорин, роль которого исполняет Харламов.

В видео присутствует ненормативная лексика, поэтому вы можете посмотреть его вот тут, а не напрямую через наш сайт.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Павел Мамаев вступили в драку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком, а незадолго до этого избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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