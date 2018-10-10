Mash: 6 адвокатов отказались защищать Александра Кокорина и Павла Мамаева

Сразу шесть адвокатов отказались защищать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как сообщает телеграм-канал Mash, юристы осознают, что дело Кокорина и Мамаева заведомо проигрышное и не хотят в него ввязываться. Кроме того, адвокаты не желают выступать против Дениса Пака.

«За избитого водителя еще можно отмазать, а вот за избитым чиновником стоит админресурс», – пишет источник.

Денис Пак, избитый Кокориным и Мамаевым, оказался главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга.

Полиция уже завела на футболистов уголовное дело по статье «побои».

Стикерпак, тетрапак, 2Pac. 11 паков, которых нельзя подпускать к Кокорину и Мамаеву

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