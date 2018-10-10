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Mash: 6 адвокатов отказались защищать Александра Кокорина и Павла Мамаева
Здесь поможет только Сол Гудман.
Сразу шесть адвокатов отказались защищать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Как сообщает телеграм-канал Mash, юристы осознают, что дело Кокорина и Мамаева заведомо проигрышное и не хотят в него ввязываться. Кроме того, адвокаты не желают выступать против Дениса Пака.
«За избитого водителя еще можно отмазать, а вот за избитым чиновником стоит админресурс», – пишет источник.
- Денис Пак, избитый Кокориным и Мамаевым, оказался главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга.
- Полиция уже завела на футболистов уголовное дело по статье «побои».
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