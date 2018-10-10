Кокорина и Мамаева объявят в федеральный розыск, если они не явятся в ГУВД до 18:00

Александр Кокорин и Павел Мамаев не прибыли в Главное следственное управление Москвы для выяснения обстоятельств случившегося с 8 на 9 октября.

«Если до 18:00 Кокорин и Мамаев не явятся по адресу Новослободская 45 в ГУВД, то они будут объявлены в федеральный розыск», – сообщил представитель ГУВД журналистам.

На футболистов заведено уголовное дело по статье «хулиганство», которое предполагает до семи лет лишения свободы.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вступили в драку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком, а незадолго до этого избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

«Краснодар» уже сообщил, что собирается расторгнуть контракт с Мамаевым.

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