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Кокорина и Мамаева объявят в федеральный розыск, если они не явятся в ГУВД до 18:00

Кокорина и Мамаева объявят в федеральный розыск, если они не явятся в ГУВД до 18:00
Eurosport

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Доигрались.

Александр Кокорин и Павел Мамаев не прибыли в Главное следственное управление Москвы для выяснения обстоятельств случившегося с 8 на 9 октября.

«Если до 18:00 Кокорин и Мамаев не явятся по адресу Новослободская 45 в ГУВД, то они будут объявлены в федеральный розыск», – сообщил представитель ГУВД журналистам.

На футболистов заведено уголовное дело по статье «хулиганство», которое предполагает до семи лет лишения свободы.

  • В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вступили в драку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком, а незадолго до этого избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.
  • «Краснодар» уже сообщил, что собирается расторгнуть контракт с Мамаевым.

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