Getty Images

МВД России по Москве: Павел Мамаев явился на допрос, Александра Кокорина с ним нет

МВД России по Москве: Мамаев явился на допрос, Кокорина с ним нет
Eurosport

1 час назад

Саша ждет дедлайна?

Участник двух инцидентов с избиением в Москве футболист «Краснодара» Павел Мамаев явился на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.

«В настоящее время с ним проводятся следственные действия», – заявил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обязан явиться на полицию до 18:00 по московскому времени. В ином случае его объявят в федеральный розыск.

  • Кокорин и Мамаев обвиняются по Статье УК РФ 123 «Хулиганство».
  • Они напали на водителя тележурналиста Первого канала и чиновника Минпромторга 8 октября.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Калгари» издевательски просто нокаутировал «Нэшвилл» тремя шайбами в середине матча

03:05
Популярные видео
Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»
 182 просмотров8 ч
9:2, 14:0 и 15:2 – так фанаты женского футзала наслаждаются зрелищем на юношеских Олимпийских играх
2 730 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться