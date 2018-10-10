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МВД России по Москве: Павел Мамаев явился на допрос, Александра Кокорина с ним нет
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Участник двух инцидентов с избиением в Москве футболист «Краснодара» Павел Мамаев явился на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.
«В настоящее время с ним проводятся следственные действия», – заявил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обязан явиться на полицию до 18:00 по московскому времени. В ином случае его объявят в федеральный розыск.
- Кокорин и Мамаев обвиняются по Статье УК РФ 123 «Хулиганство».
- Они напали на водителя тележурналиста Первого канала и чиновника Минпромторга 8 октября.
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