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Черчесов – о злодействах Кокорина и Мамаева: «Тема неприятная, но нас это абсолютно не касается»
Лаконично.
Тренеру сборной России Станиславу Черчесову на предматчевой пресс-конференции матча Лиги наций Россия – Швеция в Калиниграде задали вопрос по поводу выходок Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Тема, конечно, неприятная, но мы же собрались не для того чтобы это обсуждать, а чтобы обсуждать подготовку к завтрашней игре. Тема неприятная, но нас это абсолютно никак не касается. И про футбол говорим мы, а не вы. Поэтому если есть футбольный вопрос, мы с удовольствием ответим», – заявил Черчесов. Рядом с ним все это время хихикал капитан национальной команды Артем Дзюба.
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