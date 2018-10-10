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Черчесов – о злодействах Кокорина и Мамаева: «Тема неприятная, но нас это абсолютно не касается»

Черчесов – о злодействах Кокорина и Мамаева: «Тема неприятная, но нас это абсолютно не касается»
Eurosport

52 мин. назад

Лаконично.

Тренеру сборной России Станиславу Черчесову на предматчевой пресс-конференции матча Лиги наций Россия – Швеция в Калиниграде задали вопрос по поводу выходок Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Тема, конечно, неприятная, но мы же собрались не для того чтобы это обсуждать, а чтобы обсуждать подготовку к завтрашней игре. Тема неприятная, но нас это абсолютно никак не касается. И про футбол говорим мы, а не вы. Поэтому если есть футбольный вопрос, мы с удовольствием ответим», – заявил Черчесов. Рядом с ним все это время хихикал капитан национальной команды Артем Дзюба.

  • Павел Мамаев явился в отделение МВД, а Александру Кокорину необходимо это сделать до 18:00 по московскому времени.
  • Выходки спортсменов квалифицированы как нарушение Статьи УК РФ 123 «Хулиганство».
  • 8 октября футболисты напали на водителя тележурналиста Первого канала и чиновника Минпромторга.

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