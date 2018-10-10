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Александр Кокорин из «Зенита», Павел Мамаев из «Краснодара» и 4 драчуна из РПЛ, которых ждут в UFC

Кокорин, Мамаев и 4 драчуна из РПЛ, которых ждут в UFC
Артем Мазилкин

30 мин. назад

Ребята выбрали не тот спорт.

8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на безобидных чиновника Минпромторга Дениса Пака, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и раскрошили вагон «Сапсана». Профессиональные спортсмены расчехлили кулаки на беззащитных людей с сидячей работой. Возможно, им и другим чрезмерно дерзким деятелям русского футбола стоит попробовать себя в UFC – там сразу все встанет на свои места.

  • От Кокорина и Мамаева отказались 6 адвокатов, а согласился только адвокат банды Цапка.
  • Следователь по делу друзей-разбойников – фанат «Спартака» Алексей Гурменко.

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