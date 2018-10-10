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Следователь по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева – фанат московского «Спартака»

Следователь по делу Кокорина и Мамаева – фанат московского «Спартака»
Eurosport

22 мин. назад

Повлияет ли этот факт на ход следствия?

Следователь Алексей Гурменко, который ведет дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, оказался футбольным фанатом.

Твиттер-аккаунт «Актуальная политика» продемонстрировал фото Гурменко, на котором он на трибуне болеет за московский «Спартак».

  • Мамаев явился в МВД на допрос, Кокорин – нет.
  • Инциденты проходят по статье уголовного кодекса РФ «Хулиганство».
  • 8 октября футболисты напали на водителя тележурналиста Первого канала и чиновника Минпромторга.

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