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Александр Кокорин не явился в отделение полиции – ГСУ МВД объявляет футболиста в розыск

Кокорин не явился в отделение полиции – ГСУ МВД объявляет футболиста в розыск
Eurosport

1 час назад

Начинаешь понимать, насколько важно быть пунктуальным.

Футболист «Зенита» Александр Кокорин не выполнил условие – явиться в отделение МВД до 18:00 по московскому времени – теперь его ждет розыск.

В данный момент начата соответствующая процедура. Кокорин и Мамаев обвиняются по статье 123 УК РФ «Хулиганство» за нападение на двух граждан: водителя тележурналистки Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

  • Павел Мамаев приехал на допрос до дедлайна.
  • Ранее до Кокорина дозвонился пранкер, которому игрок сказал: «Ничего, сижу ровно».

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