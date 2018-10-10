Александр Кокорин не явился в отделение полиции – ГСУ МВД объявляет футболиста в розыск

Футболист «Зенита» Александр Кокорин не выполнил условие – явиться в отделение МВД до 18:00 по московскому времени – теперь его ждет розыск.

В данный момент начата соответствующая процедура. Кокорин и Мамаев обвиняются по статье 123 УК РФ «Хулиганство» за нападение на двух граждан: водителя тележурналистки Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Павел Мамаев приехал на допрос до дедлайна.

Ранее до Кокорина дозвонился пранкер, которому игрок сказал: «Ничего, сижу ровно».

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой