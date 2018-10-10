Адвокат Кокорина: «Мы просили перенести допрос на завтра. Бессмысленно ехать к следователям в ночь»

Адвокат футболиста Александра Кокорина объяснил, почему его клиент не явился на допрос до назначенного времени – 18:00 по Москве.

«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели. Я не принимаю решения по поводу похода к следователю. Бессмысленно направляться к следователям в ночь», – прокомментировал ситуацию адвокат спортсмена Умалат Сайгитов «Интерфаксу».

Мамаев появился в здании МВД до 18:00.

После неявки Кокорина в полицию ГУ МВД объявляет Александра в федеральный розыск.

Александр Кокорин и Павел Мамаев – фигуранты дела о хулиганстве (Статья 213 УК РФ).

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