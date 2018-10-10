«С Павликом бить». Искрометная пародия на похождения Александра Кокорина и Павла Мамаева

Креативные и инициативные молодые люди сделали пародию на хулиганские выходки Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По сюжету два футболиста подобрали стул в мебельном магазине (стулом Кокорин ударил чиновника в «Кофемании»), отдохнули с девушками в джакузи, после чего избили осьминожку-маскота. Развязка получилась неожиданной – под маской осьминожки скрылся джигит в белой папахе.

Павел Мамаев явился к следователям до 18:00 среды, Кокорин сдался несколько часов позже.

Футболисты являются фигурантами дела о хулиганстве (Статья 123 УК РФ).

«Зениту» и «Краснодару» будет сложно без этих парней. А, может, и наоборот.

Смотри на YouTube все самое свежее, важное и актуальное