Eurosport
«С Павликом бить». Искрометная пародия на похождения Александра Кокорина и Павла Мамаева
С неожиданной развязкой.
Креативные и инициативные молодые люди сделали пародию на хулиганские выходки Александра Кокорина и Павла Мамаева.
По сюжету два футболиста подобрали стул в мебельном магазине (стулом Кокорин ударил чиновника в «Кофемании»), отдохнули с девушками в джакузи, после чего избили осьминожку-маскота. Развязка получилась неожиданной – под маской осьминожки скрылся джигит в белой папахе.
- Павел Мамаев явился к следователям до 18:00 среды, Кокорин сдался несколько часов позже.
- Футболисты являются фигурантами дела о хулиганстве (Статья 123 УК РФ).
- «Зениту» и «Краснодару» будет сложно без этих парней. А, может, и наоборот.
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