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«С Павликом бить». Искрометная пародия на похождения Александра Кокорина и Павла Мамаева

«С Павликом бить». Искрометная пародия на похождения Кокорина и Мамаева
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

С неожиданной развязкой.

Креативные и инициативные молодые люди сделали пародию на хулиганские выходки Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По сюжету два футболиста подобрали стул в мебельном магазине (стулом Кокорин ударил чиновника в «Кофемании»), отдохнули с девушками в джакузи, после чего избили осьминожку-маскота. Развязка получилась неожиданной – под маской осьминожки скрылся джигит в белой папахе.

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