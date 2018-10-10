Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержаны на 48 часов

Следователи приняли меры в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Мамаев появился в ГУ МВД по г. Москве для дачи показаний по делу о хулиганстве (Статья 123 УК РФ). 8 октября он и Александр Кокорин совершили два нападения: на чиновника Минпромторга в кофейне и на личного водителя тележурналиста.

Следователи задержали Павла и Александра на 48 часов. После допроса их отправили в изолятор временного содержания, сообщил телеграм-канал Mash.

«Мамаев задержан в соответствии с УПК на 48 часов. Он подозревается в хулиганстве (ст. 213 УК РФ)», – передает телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва» слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Александр Кокорин приехал к следователям позже установленного срока – 18:00 по Москве. Источник в ТАСС сообщил, что футболист также задержан следствием на 48 часов:

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения».

После неявки Кокорина в полицию ГУ МВД объявил Александра в федеральный розыск.

«Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым.

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