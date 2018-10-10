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Кокорин прибыл на допрос спустя час после начала делопроизводства о его федеральном розыске
Шоутайм.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин приехал в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
«В настоящее время с ним работают следователи», – передает Lenta.ru слова следователей.
Спортсмен должен был появиться там гораздо раньше, до 18:00 по московскому времени.
Его напарник по выходкам, Павел Мамаев, уже задержан на 48 часов с последующим переводом в изолятор.
- Футболисты являются фигурантами дела о хулиганстве (Статья 123 УК РФ).
- Ранее дело рассматривалось по статье УК РФ 116 «Побои».
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