Getty Images

Кокорин прибыл на допрос спустя час после начала делопроизводства о его федеральном розыске

Кокорин прибыл на допрос спустя час после начала делопроизводства о его федеральном розыске
Eurosport

1 час назад

Шоутайм.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин приехал в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

«В настоящее время с ним работают следователи», – передает Lenta.ru слова следователей.

Спортсмен должен был появиться там гораздо раньше, до 18:00 по московскому времени.

Его напарник по выходкам, Павел Мамаев, уже задержан на 48 часов с последующим переводом в изолятор.

  • Футболисты являются фигурантами дела о хулиганстве (Статья 123 УК РФ).
  • Ранее дело рассматривалось по статье УК РФ 116 «Побои».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Калгари» издевательски просто нокаутировал «Нэшвилл» тремя шайбами в середине матча

03:05
Популярные видео
Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»
 375 просмотров11 ч
9:2, 14:0 и 15:2 – так фанаты женского футзала наслаждаются зрелищем на юношеских Олимпийских играх
2 859 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться