Кокорин прибыл на допрос спустя час после начала делопроизводства о его федеральном розыске

Форвард «Зенита» Александр Кокорин приехал в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

«В настоящее время с ним работают следователи», – передает Lenta.ru слова следователей.

Спортсмен должен был появиться там гораздо раньше, до 18:00 по московскому времени.

Его напарник по выходкам, Павел Мамаев, уже задержан на 48 часов с последующим переводом в изолятор.

Футболисты являются фигурантами дела о хулиганстве (Статья 123 УК РФ).

Ранее дело рассматривалось по статье УК РФ 116 «Побои».

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