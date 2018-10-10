«Чего вы на них набросились всей страной?» Чемпион UFC Олег Тактаров защитил Кокорина и Мамаева

Актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров встал на защиту задержанных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Ребят, я, в принципе, ничему не удивляюсь уже. И не может быть столько людей, которые мыслят, как я. Такого не бывает. Они набросились толпой, а вы-то чем набросились? Вы набросились всей страной! Вдумайтесь в это! Я не смотрю телевизор, я не знаю, кто там на кого набросился. Мне плевать!

Вы чего их травите, вам что, денег их надо? Вы понимаете вообще, о чем речь? Есть правосудие у государства, без вас разберутся, чего лезете? На себя посмотрите в зеркало», – экспрессивно заявил Олег в инстаграме.

Кокорин и Мамаев задержаны в главке МВД на 48 часов.

Их дело проходит по статье УК РФ «Хулиганство».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме