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Mash: Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину, они «расстроены ситуацией»

Mash: Кокорин и Мамаев признали вину, они «расстроены ситуацией»
Eurosport

25 мин. назад

Было весело, стало грустно.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева допросили в управлении московского МВД.

Телеграм-канал Mash сообщил, что спортсмены признали вину в обоих инцидентах: нападении на водителя журналистки Первого канала и на чиновника Минпромторга. Спортсмены добавили, что «очень расстроены ситуацией», а не выходили на связь, так как «были в замешательстве и не знали, что им делать».

  • Кокорин и Мамаев обвиняются по 213 Статье УК РФ «Хулиганство».
  • Футболистов задержат в изоляторе на 48 часов.

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