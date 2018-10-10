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«Вор должен сидеть в тюрьме». Пресс-служба МВД дала оценку бесчинствам Кокорина и Мамаева

«Вор должен сидеть в тюрьме». Пресс-служба МВД дала оценку бесчинствам Кокорина и Мамаева
Eurosport

4 мин. назад

Суровая позиция, но справедливая.

Правоохранительные ведомства придерживаются жесткой позиции по вопросу хулиганства со стороны Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Нам известно о действиях футболистов. Мы их изучаем и дадим процессуальную оценку», – цитирует ТАСС начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова, сказанные в эфире телешоу «Пусть говорят». Так он прокомментировал новость о том, что Кокорин с Мамаевым предлагали 5 миллионов рублей за видеозапись избиения чиновника в «Кофемании».

«Нам нет разницы, футболист, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова (Прим. Eurosport – герой детективов братьев Вайнеров «Эра милосердия» и их экранизации «Место встречи изменить нельзя») – вор должен сидеть в тюрьме».

  • Кокорин и Мамаев задержаны следствием на 48 часов.
  • Спортсмены признали вину по обоим инцидентам: избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

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