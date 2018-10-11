Павел Мамаев – о возвращении в сборную России: «Мне бы не сесть»

Задержанный футболист «Краснодара» Павел Мамаев ответил на вопросы следователей.

Сотрудник ГУ МВД спросил Мамаева, планирует ли тот вернуться в сборную России. «Мне бы не сесть», – ответил спортсмен, по информации телеграм-канала Mash.

Мамаев и Кокорин обвиняются по двум эпизодам: 8 октября они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга в кофейне. Их действия подпадают под статью 213 УК РФ «Хулиганство».

Дебоширы явились в ГУ МВД по г. Москве и были задержаны на 48 часов. После они отправятся в изолятор.

Кокорин и Мамаев признали свою в обоих инцидентах.

9 октября жена Павла Мамаева Алана подала на развод.

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