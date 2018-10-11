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Павел Мамаев – о возвращении в сборную России: «Мне бы не сесть»

Мамаев – о возвращении в сборную России: «Мне бы не сесть»
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Здраво расценил перспективы.

Задержанный футболист «Краснодара» Павел Мамаев ответил на вопросы следователей.

Сотрудник ГУ МВД спросил Мамаева, планирует ли тот вернуться в сборную России. «Мне бы не сесть», – ответил спортсмен, по информации телеграм-канала Mash.

Мамаев и Кокорин обвиняются по двум эпизодам: 8 октября они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга в кофейне. Их действия подпадают под статью 213 УК РФ «Хулиганство».

Дебоширы явились в ГУ МВД по г. Москве и были задержаны на 48 часов. После они отправятся в изолятор.

  • Кокорин и Мамаев признали свою в обоих инцидентах.
  • 9 октября жена Павла Мамаева Алана подала на развод.

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