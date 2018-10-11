«Ведомости»: Кокорину и Мамаеву можно будет принести еду из ресторана в изолятор

Стали известны условия, в которых будут содержаться Александр Кокорин и Павел Мамаев в изоляторе временного содержания по адресу Петровка, 38.

Как сообщили «Ведомости», место временного лишения свободы располагает нормальными условиями: в частности, близкие задержанных могут принести еду из ресторана.

Спортсмены обвиняются по статье 213 УК РФ «Хулиганство» за два инцидента с избиением – чиновника в кофейне и водителя тележурналиста на парковке в Москве. Кокорин и Мамаев признали вину на допросе, и теперь им предстоит провести 48 часов в изоляторе.

На счету Кокорина 48 матчей и 12 голов за сборную России, Мамаев провел за национальную команду 15 игр без голов.

9 октября жена Мамаева Алана подала на развод.

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