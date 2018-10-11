Other Agency

«Ведомости»: Кокорину и Мамаеву можно будет принести еду из ресторана в изолятор

«Ведомости»: Кокорину и Мамаеву можно будет принести еду из ресторана в изолятор
Eurosport

34 мин. назад

Какие-то слишком шикарные условия.

Стали известны условия, в которых будут содержаться Александр Кокорин и Павел Мамаев в изоляторе временного содержания по адресу Петровка, 38.

Как сообщили «Ведомости», место временного лишения свободы располагает нормальными условиями: в частности, близкие задержанных могут принести еду из ресторана.

Спортсмены обвиняются по статье 213 УК РФ «Хулиганство» за два инцидента с избиением – чиновника в кофейне и водителя тележурналиста на парковке в Москве. Кокорин и Мамаев признали вину на допросе, и теперь им предстоит провести 48 часов в изоляторе.

  • На счету Кокорина 48 матчей и 12 голов за сборную России, Мамаев провел за национальную команду 15 игр без голов.
  • 9 октября жена Мамаева Алана подала на развод.

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Калгари» издевательски просто нокаутировал «Нэшвилл» тремя шайбами в середине матча

03:05
Популярные видео
Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»
 460 просмотров14 ч
9:2, 14:0 и 15:2 – так фанаты женского футзала наслаждаются зрелищем на юношеских Олимпийских играх
2 937 просмотровВчера в 00:03
А еще вам может понравиться