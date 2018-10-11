«Зенит» не разрывает контракт с Александром Кокориным. В чем дело?

Этот сюжет развивался крайне стремительно. 7 октября «Зенит» выиграл у «Краснодара», в ночь на 8-е Кокорин и Мамаев мутировали в классических гопников, а уже днем того же дня Mash опубликовал знаменитое рестлинг-видео со стулом. 10 октября Саша и Паша переехали из элитных квартир в СИЗО.

Самое увлекательное – наблюдать за действиями клубов. 9 октября «Краснодар» уничтожил Мамаева у себя на сайте и отправил в РФС запрос о расторжении контракта – все нейтральные наблюдатели поаплодировали Сергею Галицкому за решительность, принципиальность и заботу об имидже клуба.

Параллельно «Зенит» повел себя немного иначе: сначала притормозил с официальным заявлением, затем тихо изъял Сашины футболки из клубного магазина, а после этого объявил, что доходы со всех джерси с фамилией «Кокорин» будут переведены на благотворительность.

Главное различие: «Краснодар» фактически изгнал футболиста, «Зенит» – еще нет. Логичный вопрос: почему? Неужели в Петербурге не переживают о репутации? Разве можно оставить отморозка, который лупит людей мебелью?

На самом деле, питерский менеджмент поступает предельно хладнокровно, рационально и цинично. Судя по всему, боссы клуба уже определились со стратегией по вопросу Кокорина. Во-первых, ему никто не будет помогать, отмазывать и так далее. Влез, оборзел – получай. Во-вторых, Сашу максимально жестко хлещут в пресс-релизах: там встречаются теги «вопиюще», «возмутительно», «отвратительно» и «стыдно». В-третьих, клуб сразу сообщил: наказание последует не сомневайтесь, только подождите, пока вскроются все подробности.

Александр Кокорин («Зенит») – fc-zenit.ruFrom Official Website

Но «Зенит» и сам замер в ожидании правовой оценки соответствующих органов (цитата с официального сайта). Эта формулировка означает, что в Петербурге рассматривают два сценария. Если Кокорин правда присядет, вопрос решится сам собой – разрыв контракта и до свидания. Но если путешествия на нары все же не случится, «Зенит» в теории допускает вариант, при котором Александр снова будет играть в сине-бело-голубой футболке.

Конечно, не сразу. Безусловно, с гигантским штрафом. Однозначно, начнет с «Зенита-2». Но ему дадут шанс исправиться – иначе зачем медлить с разрывом контракта? Просто в клубе прекрасно осознают: он важный страйкер с правильным паспортом, и его глупо вышвыривать раньше времени. Пинок под зад – красивый, но популистский жест: одобрение публики того не стоит. Разумнее проявить выдержку, наказать по всей строгости, а потом, когда все уляжется, выступить с еще одним заявлением в духе «Это был последний раз, он обещал вести себя идеально» и плавно вернуть Сашу в состав.

Такой расклад выгоден для «Зенита» со всех сторон. Прежде всего, с контрактной. Летом 2019-го у Кокорина истекает договор с окладом в 3,5-4 млн евро в год. Уже понятно, что в России у него будут проблемы и с трудоустройством, и с торгами по зарплате. Так что в Питере спокойно подпишут контракт на своих условиях, уменьшив затраты раза в 3-4. Замечательный вин-вин кейс, от которого пострадают лишь соперники «Зенита».

Павел Городницкий препарирует РПЛ:

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