Уткин: «Что делала машина ведущей Первого канала в 7 утра в понедельник у стриптиз-клуба?»

Телекомментатор Василий Уткин задался вопросом, что ведущая Первого канала Ольга Ушакова делала неподалеку от стриптиз-клуба ранним утром 8 октября.

«Несмотря ни на что, крайне занятно, что делала машина ведущей Первого канала с водителем (в режиме ожидания то есть) в 7 утра в понедельник на стоянке у стриптиз-клуба. Ничего противозаконного! Но любопытство просто разъедает. А вам не интересно?» – написал Уткин в твиттере.

В конфликт с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком вступили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.

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