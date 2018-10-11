«Я люблю мужа, и мне все равно, что вы об этом думаете». Алана Мамаева заступилась за супруга

Супруга Павла Мамаева Алана выразила поддержку мужу, заявив, что любит его и не нуждается в мнениях со стороны.

«Я люблю своего мужа, и мне все равно, что вы об этом думаете! Комментарии свои оставьте при себе», – написала Алана в инстаграме.

Ранее появился слух, что Мамаева подала на развод, но чуть позже сама Алана опровергла эту информацию.

Вчера Мамаев и Александр Кокорин приехали в ГУ МВД и были задержаны на 48 часов. После они отправятся в изолятор.

8 октября футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга; их действия подпадают под статью 213 УК РФ «Хулиганство».

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева: «Кокаин, траву и таблетки – все пробовала»

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