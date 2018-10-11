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«Я люблю мужа, и мне все равно, что вы об этом думаете». Алана Мамаева заступилась за супруга

«Я люблю мужа, и мне все равно, что вы об этом думаете». Мамаева заступилась за супруга
Eurosport

26 мин. назад

В семье Мамаевых снова мир и покой.

Супруга Павла Мамаева Алана выразила поддержку мужу, заявив, что любит его и не нуждается в мнениях со стороны.

«Я люблю своего мужа, и мне все равно, что вы об этом думаете! Комментарии свои оставьте при себе», – написала Алана в инстаграме.

  • Ранее появился слух, что Мамаева подала на развод, но чуть позже сама Алана опровергла эту информацию.
  • Вчера Мамаев и Александр Кокорин приехали в ГУ МВД и были задержаны на 48 часов. После они отправятся в изолятор.
  • 8 октября футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга; их действия подпадают под статью 213 УК РФ «Хулиганство».

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