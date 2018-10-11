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«Признаю ли свою причастность? Отказываюсь отвечать». В сеть попали допросы Кокорина и Мамаева
Данные всех соучастников Александра и Павла установлены.
В интернет просочились видеозаписи допросов форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Павел во время съемки спрятал лицо, а вопрос: «Признаете ли вы причастность к произошедшим инцидентам?» – ему не понравился.
– Это интервью или что?
– Нет, это не интервью.
– А что это?
– Это съемка ведомственная.
– Отказываюсь отвечать на вопрос.
Кокорин вел себя более раскрепощено.
Как сообщил «Интерфакс», все соучастники Кокорина и Мамаева установлены. Правоохранительные органы предложили им добровольно явиться на допрос.
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(Фото: официальный сайт «Краснодара»)
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