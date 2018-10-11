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«Признаю ли свою причастность? Отказываюсь отвечать». В сеть попали допросы Кокорина и Мамаева

«Признаю ли свою причастность? Отказываюсь отвечать». В сеть попали допросы Кокорина и Мамаева
Eurosport

48 мин. назад

Данные всех соучастников Александра и Павла установлены.

В интернет просочились видеозаписи допросов форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Павел во время съемки спрятал лицо, а вопрос: «Признаете ли вы причастность к произошедшим инцидентам?» – ему не понравился.

– Это интервью или что?

– Нет, это не интервью.

– А что это?

– Это съемка ведомственная.

– Отказываюсь отвечать на вопрос.

Кокорин вел себя более раскрепощено.

Как сообщил «Интерфакс», все соучастники Кокорина и Мамаева установлены. Правоохранительные органы предложили им добровольно явиться на допрос.

  • 8 октября Кокорин и Мамаев напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
  • Футболистам может грозить срок до семи лет.

(Фото: официальный сайт «Краснодара»)

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