«Когда деньги попадают к незрелым людям, это заканчивается печально». Почему Кокорин стал таким

Когда показалось, что шум вокруг Хабиба и Конора уже ничем не перебить, Кокорин и Мамаев все-таки сделали это. Сегодня о двух приятелях, всего лишь круто отметивших годовщину дружбы, говорят даже мамы, а страна Россия в кои-то веки объединилась национальной идеей: теперь Кокорин и Мамаев виноваты во всем, даже в обвале рубля и грядущем расколе православной церкви.

Eurosport весь день связывался и собирал мнения разных слоев общества – от политиков до специалистов по тюремным наколкам. Вопрос «почему Кокорин такой?», кажется, будет актуальным еще долго.

Марьяна Кадникова

Психолог-сексолог, автор канала о психологии на YouTube

«Когда большие деньги попадают к психологически незрелым людям, это почти всегда заканчивается печально. Либо для тех, кто ими владеет – бездумные траты, запрещенные вещества, сексуальные излишества. Либо для окружающих – жертвы пьяных аварий и потасовок. Особенно если инфантильным людям платят неадекватные суммы, не соответствующие качеству их труда. Это добавляет желание быстрее избавиться от этих денег, а также доказать всем, что они все-таки этого достойны – через нарочитую демонстрацию атрибутов статуса.

Александр КокоринGetty Images

А в нашей коррумпированной стране это и вовсе дает ощущение всевластия. Для футболистов Мамаева и Кокорина произошедший инцидент был просто очередным выпадом психологических подростков, которые ощущают свободу и совсем не видят границ. Не стоит наделять этот случай особым смыслом. Для борьбы с подобными выходками необходимо просто прилюдно лишать званий, титулов и денег – без них инфантилы теряют былую прыть, а желающие быть на их месте трижды подумают, прежде чем совершить что-то подобное».

Борис Чернышов

Член партии ЛДПР

«Кокорин чувствует потенциал клуба, в котором играет, и потому чувствует безнаказанность. Мы, конечно, радуемся победам «Зенита», но вот такие любовные истории, истории из мира единоборств – они все негативно воздействуют. Думаю, уголовку на них заведут. И будут они сидеть. Не на банке, а вот по судам и так далее. Это абсолютно не подходит нам, потому что роняет имидж российского футбола.

Нападать на человека и оскорблять его по националистическим моментам… Это никуда не подходит. Потому что лозунг ФИФА и УЕФА – say no to racism («скажи нет расизму» – Eurosport). Вот хотели парни подраться: могли бы со своей группой поддержки подраться с группой поддержки Хабиба. Нападать на обычных горожан – это какой-то неправильный формат. Они же еще и своей жизнью рискуют, помимо других, но их это не останавливает»

Алена Грушко

Спортивный психолог

«Произошедший инцидент сложно комментировать, не зная ситуации изнутри, в том числе не зная, что могло спровоцировать спортсмена. То, что он неоднократно попадает в скандальные ситуации, может объясняться как личностными особенностями футболиста, так и жизненными событиями, запускающими острые эмоциональные реакции. Но скажу, что описывать черты характера Александра по этому инциденту или по Монако непрофессионально.

Александр Кокорин («Зенит») – fc-zenit.ruFrom Official Website

Также важно учесть и тот факт, что в современном спорте освещение подобных скандалов и трештокингов становится все более популярным (особенно на волне событий в ММА с Конором и Хабибом), что может также способствовать тому, что в некоторых спортивных субкультурах становится модно вести себя развязно, привлекая внимание, вести соответствующий инстаграм. Но я думаю, это все же не про уголовные случаи. И это, к сожалению моему, транслируется больше, чем какие-то инновации в периодизации тренировочного процесса, использования современных технологий и так далее. Я больше по последней части – за науку, которая практически помогает спортсменам, а не которая наживается на их историях».

Даниил Абрамович

Детский тренер по футболу

«Кокорин постоянно попадает в такие ситуации, потому что чувствует себя звездой. Он думает, что с ним ничего не будет и что клуб его защитит. Если мы возьмем ситуацию с вечеринкой в Монако, на мой взгляд, это просто искусственно раздутая история СМИ. Поверьте, так, как отдыхали Кокорин и Мамаев, отдыхают большинство наших футболистов. Но ситуация с избиением водителя и посетителей кафе – это уже совсем другая история. Почему так происходит? Они не стремятся к чему-то лучшему, не едут в Европу, потому что здесь у них шикарные контракты.

И это проблема не только Кокорина или Мамаева. Все начинается с детского футбола. С методики обучения, с первых контрактов, с этими необоснованно высокими зарплатами и так далее. Романа Еременко дисквалифицировали за употребление кокаина, но он губил себя, а Кокорин и Мамаев могли погубить других людей. Я вообще считаю, что в таких ситуациях нужно действовать максимально жестко. Максимально. Потому что они примеры для подражания. Если мы хотим воспитывать здоровую и спортивную нацию, если мы хотим видеть в составах наших клубов и сборной классных футболистов, то нам нужно сделать все, чтобы ни у кого из нынешних или будущих футболистов и мысли не было на что-то подобное».

Тимофей Загорский пишет не только об инфантилах:

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен