Кадр дня: улыбающийся форвард «Зенита» Александр Кокорин в наручниках

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин столкнулся с первыми трудностями после избиения Дениса Пака – на него нацепили наручники.

Сохраняем и ставим на аватарки: твое лицо, когда ровно неделю назад ты забил победный в ворота «Славии» в еврокубках, а теперь стоишь в ГУ МВД в наручниках.

11 октября Кокорин и Павел Мамаев приехали в ГУ МВД, где их допросили и задержали на 48 часов.

Футболистов будут судить по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Кокорин пропустил ЧМ-2018 и старт сезона из-за травмы колена. Перед дракой он успел отыграть 5 матчей и забил 2 мяча.

(Фото: «Кремлевская подачка» )

«Признаю ли свою причастность? Отказываюсь отвечать». В сеть попали допросы Кокорина и Мамаева

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