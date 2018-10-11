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Кадр дня: улыбающийся форвард «Зенита» Александр Кокорин в наручниках

Кадр дня: улыбающийся Кокорин в наручниках
Eurosport

1 час назад

А может быть, и кадр года.

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин столкнулся с первыми трудностями после избиения Дениса Пака – на него нацепили наручники.

Сохраняем и ставим на аватарки: твое лицо, когда ровно неделю назад ты забил победный в ворота «Славии» в еврокубках, а теперь стоишь в ГУ МВД в наручниках.

  • 11 октября Кокорин и Павел Мамаев приехали в ГУ МВД, где их допросили и задержали на 48 часов.
  • Футболистов будут судить по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
  • Кокорин пропустил ЧМ-2018 и старт сезона из-за травмы колена. Перед дракой он успел отыграть 5 матчей и забил 2 мяча.

(Фото: «Кремлевская подачка» )

«Признаю ли свою причастность? Отказываюсь отвечать». В сеть попали допросы Кокорина и Мамаева

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