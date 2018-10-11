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Кадр дня: улыбающийся форвард «Зенита» Александр Кокорин в наручниках
А может быть, и кадр года.
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин столкнулся с первыми трудностями после избиения Дениса Пака – на него нацепили наручники.
Сохраняем и ставим на аватарки: твое лицо, когда ровно неделю назад ты забил победный в ворота «Славии» в еврокубках, а теперь стоишь в ГУ МВД в наручниках.
- 11 октября Кокорин и Павел Мамаев приехали в ГУ МВД, где их допросили и задержали на 48 часов.
- Футболистов будут судить по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
- Кокорин пропустил ЧМ-2018 и старт сезона из-за травмы колена. Перед дракой он успел отыграть 5 матчей и забил 2 мяча.
(Фото: «Кремлевская подачка» )
«Признаю ли свою причастность? Отказываюсь отвечать». В сеть попали допросы Кокорина и Мамаева
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