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Александр Кокорин: «Пил пиво – забрало. Наркотики не употреблял, водку не пил»

Кокорин: «Пил пиво – забрало. Наркотики не употреблял, водку не пил»
Eurosport

14 мин. назад

Некрепкий напиток привел к серьезным последствиям.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отрицает, что употреблял наркотики и крепкие алкогольные напитки перед избиением Дениса Пака.

«Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка – это ужас, виски лучше, но не пил [ни водку, ни виски]», – приводит слова Кокорина ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

  • 8 октября Кокорин и Павел Мамаев вступили в драку с Денисом Паком – главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга.
  • 10 октября футболистов допросили в ГУ МВД. Их будут судить по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Стикерпак, тетрапак, 2Pac. 11 паков, к которым нельзя подпускать Кокорина и Мамаева

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