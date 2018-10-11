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Бывший заключенный – о Кокорине с Мамаевым: «В тюрьме они точно станут блатными»

Бывший заключенный – о Кокорине с Мамаевым: «В тюрьме они точно станут блатными»
Eurosport

1 час назад

Бояться нечего.

Прогнозы по поводу тюремного быта Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Lenta.ru пообщалась с бывшим заключенным, который описал, какие условия ожидают футболистов в местах лишения свободы.

«Любой уступит свою койку нашему футболисту, тем более такому, даже если тот совершил преступление. Конечно, если это не дела, за которые в тюряге становятся изгоями и петушарами.

В тюрьме они точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку, все захотят стать корешами с такими зэками, тем более они отделали дармоедника [чиновника]», – поделился собеседник.

  • В 18:00 по Москве начался судебный процесс над Кокориным и Мамаевым.
  • Футболистов поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.

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