Александр Кокорин: «Если бы в кафе привинчивали стулья, ничего бы не случилось»

Футболист «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев дали первое интервью из заключения.

«Спать, очень хочется спать! Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это... Я признал, что сожалею.

В ответ на то, сможет ли Кокорин наброситься на интервьюеров в комнате для допроса:

«Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.

Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас. Назвал «мразями», – цитирует Александра «МК».

Судебный процесс над Кокориным и Мамаевым начался в 18:00 по Москве.

Футболисты арестованы, и теперь они проведут 48 часов в изоляторе временного содержания.

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