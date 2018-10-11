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Александр Кокорин: «Если бы в кафе привинчивали стулья, ничего бы не случилось»
Теперь мы знаем, что делать с преступностью в России.
Футболист «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев дали первое интервью из заключения.
«Спать, очень хочется спать! Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это... Я признал, что сожалею.
В ответ на то, сможет ли Кокорин наброситься на интервьюеров в комнате для допроса:
«Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.
Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас. Назвал «мразями», – цитирует Александра «МК».
- Судебный процесс над Кокориным и Мамаевым начался в 18:00 по Москве.
- Футболисты арестованы, и теперь они проведут 48 часов в изоляторе временного содержания.
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