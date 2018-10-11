Александр Кокорин арестован до 8 декабря 2018 года

Форвард «Зенита» Александр Кокорин осужден на 2 месяца и не выйдет на свободу раньше 8 декабря 2018 года.

Суд посчитал, что в случае нахождения на свободе Александр может скрыться, надавить на потерпевших и помешать следствию.

Младший брат Александра Кирилл отправлен в СИЗО также до 8 декабря.

Решение суда по Павлу Мамаеву пока не вынесено.

В сезоне-2018/19 Кокорин отыграл 5 матчей и забил 2 мяча.

Футболист последние полгода не выступал из-за травмы и пропустил домашний чемпионат мира.

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