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Александр Кокорин арестован до 8 декабря 2018 года

Кокорин арестован до 8 декабря
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Два месяца без футбола и свободы.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин осужден на 2 месяца и не выйдет на свободу раньше 8 декабря 2018 года.

Суд посчитал, что в случае нахождения на свободе Александр может скрыться, надавить на потерпевших и помешать следствию.

Младший брат Александра Кирилл отправлен в СИЗО также до 8 декабря.

Решение суда по Павлу Мамаеву пока не вынесено.

  • В сезоне-2018/19 Кокорин отыграл 5 матчей и забил 2 мяча.
  • Футболист последние полгода не выступал из-за травмы и пропустил домашний чемпионат мира.

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