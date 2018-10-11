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«Прошу не лишать меня свободы, дать загладить вину». Последнее слово Александра Кокорина в суде

«Прошу не лишать меня свободы, дать загладить вину». Последнее слово Кокорина в суде
Eurosport

1 час назад

Мужчина раскаивается.

Судебное заседание по делу Александра Кокорина перед вынесением вердикта ознаменовалось словами подозреваемого.

«Извиняюсь перед своими родителями, перед клубом, перед болельщиками. Признаю, я вел себя недопустимо, раскаиваюсь и обещаю, что приму [видимо, Александр хотел сказать «предприму»] все возможное, чтобы заслужить прощение. С адвокатом согласен, прошу не лишать меня свободы, а дать возможность загладить вину», – попросил Кокорин.

  • По итогам судебного процесса Кокорину был лишен свободы до 8 декабря 2018 года.
  • Брат Александра Кирилл Кокорин также арестован на два месяца.

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