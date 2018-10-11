Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева тоже арестовали на 2 месяца

Юристы вынесли приговор Павлу Мамаеву – 2 месяца заключения вслед за Кокориным и Кокориным-младшим.

Заседание по делу футболиста «Краснодара» началось около 20:30 по Москве, хотя должно было стартовать в 18:00 – задержался адвокат Мамаева.

Как сообщает телеграм-канал Mash, адвокат Мамаева приобщил к делу документы, доказывающие наличие нескольких иждивенцев у мужчины: двоих детей и жены.

Также защита ходатайствовала о том, что во время второго инцидента Павел Мамаев находился в другом части кофейни и подошел к Кокорину с Паком после драки.

До вынесения приговора Павлу дали последнее слово:

«Я готов помогать следствию вести дело, если есть такая необходимость. Я могу сдать загранпаспорта. Еще раз хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу, чтобы это донесли до пострадавших».