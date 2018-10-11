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Mash: Мамаев попросил не сажать его, так как «Краснодар» сможет автоматически расторгнуть контракт
И все валит на Кокорина.
Судебное разбирательство над Павлом Мамаевым началось около 20:30 по Москве, так как адвокат футболиста опоздал на заседание.
«Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорт. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу, чтобы это донесли до пострадавших», – передает слова Павла Мамаева телеграм-канал Mash.
Также игрок попросил не сажать его в тюрьму, так как в этом случае «Краснодар» автоматически разорвет с ним контракт.
А защита Мамаева настаивает на том, что все агрессивные действия исходили исключительно от Александра Кокорина.
- Александр и Кирилл Кокорин арестованы на 2 месяца.
- «Краснодар» уже выпустил заявление, что всеми силами попытается расторгнуть договор с Павлом.
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