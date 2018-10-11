Eurosport

Mash: Мамаев попросил не сажать его, так как «Краснодар» сможет автоматически расторгнуть контракт

Mash: Мамаев попросил не сажать его, так как «Краснодар» сможет автоматически расторгнуть контракт
Eurosport

1 час назад

И все валит на Кокорина.

Судебное разбирательство над Павлом Мамаевым началось около 20:30 по Москве, так как адвокат футболиста опоздал на заседание.

«Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорт. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу, чтобы это донесли до пострадавших», – передает слова Павла Мамаева телеграм-канал Mash.

Также игрок попросил не сажать его в тюрьму, так как в этом случае «Краснодар» автоматически разорвет с ним контракт.

А защита Мамаева настаивает на том, что все агрессивные действия исходили исключительно от Александра Кокорина.

  • Александр и Кирилл Кокорин арестованы на 2 месяца.
  • «Краснодар» уже выпустил заявление, что всеми силами попытается расторгнуть договор с Павлом.

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Три чемпионских заплыва в одном видео – сборная России по плаванию кипятит бассейн на юношеских ОИ

03:53
Популярные видео
Овечкин и Кузнецов вспомнили чемпионское лето и еще раз поделили на ноль «рыцарей» Лас-Вегаса
2 191 просмотров10 ч
Сын легендарного Ткачука положил дубль «Филадельфии». «Летчики» ответил семеркой
 940 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться