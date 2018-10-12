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«МК»: Кокорин и Мамаев перед драками покутили в стриптиз-клубе и ресторане на 2,5 миллиона рублей

«МК»: Кокорин и Мамаев перед драками покутили в стриптиз-клубе и ресторане на 2,5 миллиона рублей
Eurosport

2 ч. назад

Это была действительно жаркая ночка.

Игроки «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев лишились свободы на два месяца по решению суда. Роковым для футболистов стало утро, в которое они поучаствовали в двух драках, приведших к наказанию.

По информации «МК», Кокорин и Мамаев, отмечавшие 10-летие дружбы, потратили в стриптиз-клубе и ресторане 2,5 миллиона рублей. В чек также вошла побитая посуда.

  • Кокорина и Мамаева определили в СИЗО «Бутырка».
  • «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» по отношению к Кокорину занял более снисходительную позицию.

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