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«МК»: Кокорин и Мамаев перед драками покутили в стриптиз-клубе и ресторане на 2,5 миллиона рублей
Это была действительно жаркая ночка.
Игроки «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев лишились свободы на два месяца по решению суда. Роковым для футболистов стало утро, в которое они поучаствовали в двух драках, приведших к наказанию.
По информации «МК», Кокорин и Мамаев, отмечавшие 10-летие дружбы, потратили в стриптиз-клубе и ресторане 2,5 миллиона рублей. В чек также вошла побитая посуда.
- Кокорина и Мамаева определили в СИЗО «Бутырка».
- «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» по отношению к Кокорину занял более снисходительную позицию.
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