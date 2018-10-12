Eurosport
На Avito за 50 тысяч рублей выставили орудие Кокорина, которое назвали «стулом вседозволенности»
Хорошо устроился, ведь достоверность лота так просто не проверишь.
На сайте объявлений «Авито» разместили весьма интересный лот.
12 октября на сайте появилось объявление о продаже «стула вседозволенности» – так продавец назвал орудие, которым Александр Кокорин избил чиновника Минпромторга в «Кофемании».
«Продам стул вседозволенности. Этим стулом можно избивать чиновников и прочих слуг народа, за это Вам ничего не будет, разве что штраф. Практически новый, выдержит еще ни одно применение. Очень удобный. Торопитесь, желающих много», – говорится в объявлении. Предмет мебели, также являющийся вещдоком в деле Кокорина и Мамаева, продается за 50 тысяч рублей.
Как передает «МК», некий мужчина, который представился сотрудником «Кофемании», выкупил стул у полицейских.
- Мамаев и Кокорин проведут два месяца в СИЗО «Бутырка».
- Среди коллег мужчин пока поддержал только Федор Смолов.