На Avito за 50 тысяч рублей выставили орудие Кокорина, которое назвали «стулом вседозволенности»

На сайте объявлений «Авито» разместили весьма интересный лот.

12 октября на сайте появилось объявление о продаже «стула вседозволенности» – так продавец назвал орудие, которым Александр Кокорин избил чиновника Минпромторга в «Кофемании».

«Продам стул вседозволенности. Этим стулом можно избивать чиновников и прочих слуг народа, за это Вам ничего не будет, разве что штраф. Практически новый, выдержит еще ни одно применение. Очень удобный. Торопитесь, желающих много», – говорится в объявлении. Предмет мебели, также являющийся вещдоком в деле Кокорина и Мамаева, продается за 50 тысяч рублей.

Как передает «МК», некий мужчина, который представился сотрудником «Кофемании», выкупил стул у полицейских.

Мамаев и Кокорин проведут два месяца в СИЗО «Бутырка».

Среди коллег мужчин пока поддержал только Федор Смолов.

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