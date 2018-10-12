«Если его закроют, я сделаю, чтобы он повесился». Алану Мамаеву шантажируют секс-видео с мужем

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана пожаловалась на шантаж. Ей угрожают, что выложат материалы личного характера.

Девушка опубликовала скриншоты из переписки. Злоумышленник с ником в телеграме «Кеша Кеша» требует денег и угрожает Павлу: «Если его закроют, я сделаю, чтобы он повесился». «Никто их не может поймать, поэтому скоро будет грязь», – написала Алана в сторис инстаграма.

Павла задержали на 2 месяца после устроенного в центре Москвы избиения.

«Краснодар» собирается разорвать контракт с футболистом.

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