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«Спорт-Экспресс»: «Зенит» не расторгнет контракт с Кокориным, если он не получит реальный срок
У Мамаева все не так радужно.
«Зенит» не планирует разрывать контракт с форвардом Александром Кокориным до вынесения приговора судом.
Если футболист получит реальный срок, то контракт расторгнут. Если Кокорин получит более мягкое наказание, он продолжит карьеру в «Зените». А вот контракт полузащитника Павла Мамаева с «Краснодаром» может быть аннулирован уже на следующей неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».
- Контракт Кокорина истекает в конце сезона-2018/19.
- Александра арестовали на два месяца после устроенного побоища в центре Москвы.
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