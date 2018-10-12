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«Спорт-Экспресс»: «Зенит» не расторгнет контракт с Кокориным, если он не получит реальный срок

«Спорт-Экспресс»: «Зенит» не расторгнет контракт с Кокориным, если он не получит реальный срок
Eurosport

1 час назадОбновлено 40 мин. назад

У Мамаева все не так радужно.

«Зенит» не планирует разрывать контракт с форвардом Александром Кокориным до вынесения приговора судом.

Если футболист получит реальный срок, то контракт расторгнут. Если Кокорин получит более мягкое наказание, он продолжит карьеру в «Зените». А вот контракт полузащитника Павла Мамаева с «Краснодаром» может быть аннулирован уже на следующей неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • Контракт Кокорина истекает в конце сезона-2018/19.
  • Александра арестовали на два месяца после устроенного побоища в центре Москвы.

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