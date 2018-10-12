Уткин: «Уроки жизни в тюрьме? Мамаев-папа отсидел и воспитал такого же придурка»

Журналист Василий Уткин написал колонку о заключении под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Про уроки жизни, которые дает тюрьма – я слышу это на каждом шагу и никогда от тех, кто там был. Среди совершенного Кокориным с подельниками нет ничего, что нельзя было бы исправить деньгами. А деньги у них есть. Как вы думаете, избитому ими человеку что важнее – получить качественное лечение и надлежащую компенсацию или знать, что придурок Мамаев сидит в тюрьме? Вы знаете ответ на этот вопрос. Они должны расплатиться благополучием. Возможно, это окажется разорением. Может, и этого не хватит. Но сидеть там не для чего. Увы, не таковы наши законы и судебная практика. И мы сами кровожадны, мы хотим мести, боль за боль.

Дело не в том, много это или мало. Дело в том, что это бессмысленно. Посмотрите, каков Мамаев-папа. Вот, бывший мент; отсидел. И что же? Вышел, тюрьмой наученный. Воспитал такого же придурка. Посмотрите на Кокорина. Он тоже уже одного воспитал – брата. Вот такой вот вырос – это ж в «Маугли» шакал Табаки, и тот симпотнее. Неуч, трус, бьет слабого в составе толпы, балованный ни на что не способный. Не хочу и слово подбирать. Таким он стал под опекой брата. Это старший брат – нет, не воспитал, а позволял ему быть таким. Теперь этот юный человеческий кисель сидит в клетке и оговаривает всех, включая брата (вот тут мне его жаль, да), чтобы ему самому меньше досталось.

Я гражданин cвоей страны и не хочу, чтобы они жили в тюремном безделье на мои налоги, и другие, жестокие бездельники, их там почему-то охраняли тоже на мои деньги. Мне как гражданину не нужно, чтобы их унижали год, два или семь за дебош. Мне достаточно, чтобы они заплатили десятерную плату за содеянное, чтобы их жизнь нуждалась в том, чтобы строить ее заново, и они оказались лицом к лицу с этой необходимостью. И мне все равно, научатся ли они чему-нибудь.

Вполне достаточно, что кто-то со стороны на этом примере чему-нибудь научится и не ******* [прогадит] свою молодость, как эти: не из страха перед тюрьмой не ******* [прогадит], а вот от этой скользкой душной пустоты, когда все окружающие знают, какой же ты ***** [тварь] и в какую грохнулся в грязь с самого пика достатка и успеха. Пусть даже научится кто-то один», – написал Уткин в телеграм-канале.

Кокорина и Мамаева арестовали до 8 декабря.

Их отправили в московское СИЗО «Бутырка».

«Зенит» не разрывает контракт с Кокориным. В чем дело?

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