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Кокорин и Мамаев могут продолжить спортивную карьеру в СИЗО: там разрешены шахматы и нарды
Будет, чем заняться.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых суд отправил на два месяца в СИЗО, смогут играть в настольные игры.
В перечне разрешенных к передаче вещей «Бутырки» содержится пункт, который разрешает приносить заключенным шашки, шахматы, домино и нарды. Полный список размещен на сайте СИЗО №2.
- Тренироваться полузащитник «Краснодара» и форвард «Зенита» не смогут как минимум 2 месяца – суд отправил их под стражу до 8 декабря.
- Футболисты избили чиновника Минпромторга, заместителя гендиректора «НАМИ» и водителя журналистки Первого канала.
- Шахматы – это спорт.
«Зенит» не разрывает контракт с Кокориным. В чем дело?
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