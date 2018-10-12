Кокорин и Мамаев могут продолжить спортивную карьеру в СИЗО: там разрешены шахматы и нарды

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых суд отправил на два месяца в СИЗО, смогут играть в настольные игры.

В перечне разрешенных к передаче вещей «Бутырки» содержится пункт, который разрешает приносить заключенным шашки, шахматы, домино и нарды. Полный список размещен на сайте СИЗО №2.

Тренироваться полузащитник «Краснодара» и форвард «Зенита» не смогут как минимум 2 месяца – суд отправил их под стражу до 8 декабря.

Футболисты избили чиновника Минпромторга, заместителя гендиректора «НАМИ» и водителя журналистки Первого канала.

Шахматы – это спорт.

«Зенит» не разрывает контракт с Кокориным. В чем дело?

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