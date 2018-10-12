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Кокорин и Мамаев могут продолжить спортивную карьеру в СИЗО: там разрешены шахматы и нарды

Кокорин и Мамаев могут продолжить спортивную карьеру в СИЗО: там разрешены шахматы и нарды
Eurosport

28 мин. назад

Будет, чем заняться.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых суд отправил на два месяца в СИЗО, смогут играть в настольные игры.

В перечне разрешенных к передаче вещей «Бутырки» содержится пункт, который разрешает приносить заключенным шашки, шахматы, домино и нарды. Полный список размещен на сайте СИЗО №2.

  • Тренироваться полузащитник «Краснодара» и форвард «Зенита» не смогут как минимум 2 месяца – суд отправил их под стражу до 8 декабря.
  • Футболисты избили чиновника Минпромторга, заместителя гендиректора «НАМИ» и водителя журналистки Первого канала.
  • Шахматы – это спорт.

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